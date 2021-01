Sedem prostovoljcev goriške ekipe civilne zaščite se je v sredo odpravilo v kraj Forni di Sopra v Karniji, kjer so sodelovali pri odstranjevanju posledic obilnega sneženje iz prejšnjih dni. Pločnike in ceste so v vaškem središču čistili že v torek, medtem ko so bili v ponedeljek na delu tudi v dolini Rezije, kjer so pri kidanju snega priskočili na pomoč krajevnim občinskim uslužbencem.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.