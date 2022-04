Goriški policisti so aretirali 24-letnega moldavskega državljana zaradi pomoči pri nezakonitem vstopu v državo v oteževalnih okoliščinah. Mladeniča so tudi prijavili sodnim oblastem zaradi nedovoljenega posedovanja nevarnih predmetov, saj je na sebi imel 6-centimetrski nož. Moškega so policisti prijeli, potem ko je nek občan opazil prihod kombija, v katerem je bilo dvanajst pakistanskih državljanov brez ustreznega dovoljenja za vstop v državo. Štirje so potovali v prtljažniku.