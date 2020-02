V kratkem arhitekturni natečaj za ureditev Trga Evrope-Transalpine

V tem tednu so se kot napovedano začela dolgo napovedovana ureditvena dela na Trgu Evrope. Parkiranje na trgu s slovenske strani ne bo več možno, obenem se urejata še javna razsvetljava in električni priklop za izvedbo prireditev in polnjenje električnih vozil. Na levem bregu Soče pa se te dni nadaljujejo dela v sklopu izgradnje brvi čez reko. Trenutno poteka betoniranje temeljev nosilnega stebra. Brv bo namenjena kolesarjem in pešcem, gre pa za EZTS-jev projekt Isonzo-Soča, ki je financiran iz programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020.

Novogoriška polovica skupnega trga obeh Goric bo vendarle dobila osnovne pogoje za izvedbo prireditev, območje bo pešcem prijaznejše, saj bo hitrost prometa na Kolodvorski poti znižana na 30 kilometrov na uro, vzdolž železniške postaje bodo urejena nova parkirišča. Parkiranje ob trgu že sedaj prepoveduje talna oznaka: dve neprekinjeni črti, vendar se marsikdo zanju ni zmenil, zato je bil trg doslej videti bolj kot parkirišče in ne kot glavna skupna znamenitost obeh Goric. Spremembe so tudi temelji za nadaljnjo ureditev trga, ki se načrtuje v sklopu mednarodnega arhitekturnega natečaja. Ta bi zajel ureditev celotnega trga, tudi italijanskega dela. Gorici bosta natečaj objavili v sklopu EZTS GO, podrobnosti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. Natečaj naj bi bil objavljen 20. februarja.