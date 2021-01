V kratkem na vrsti kolesarske steze, nato čas za nove projekte

Kljub oviram, ki so v obdobju pandemije otežile marsikatero dejavnost in projekte, so pri Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje zadovoljni z letom, od katerega smo se pred dnevi poslovili. »Delovanje smo morali seveda prilagoditi ukrepom, saj se na primer nismo mogli srečevati v živo. Načrtovanje raznih infrastrukturnih projektov se je kljub težavam nadaljevalo,« pravi direktor EZTS GO Ivan Curzolo. Ob nadaljevanju dela je močan val optimizma prineslo napredovanje v ožji izbor, pred kratkim pa še zmaga naziva za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Pri EZTS GO pa ne mirujejo.

»Nadejamo se, da bomo spomladi lahko uradno predali namenu dva večja infrastrukturna projekta: brv čez Sočo v Solkanu in Skupnostni center v Novi Gorici,« napoveduje Curzolo. »Poleg že omenjenih dveh projektov je zdaj na vrsti predvsem gradnja italijanskega dela čezmejne kolesarske infrastrukture, ki spada v projekt Isonzo-Soča,« poudarja Ivan Curzolo.

Ob projektih in infrastrukturnih delih, ki se že izvajajo, je pri EZTS GO v teku tudi načrtovanje za prihodnje obdobje evropskih programov. Začenja se namreč šestletje 2021-2027, za katerega so v pripravi načrti, za katere bo EZTS iskal finančno podporo. »V ospredju je gotovo tematika prekvalifikacije urbanega prostora. V letu 2020 smo izvedli idejni natečaj za prenovo Trga Evrope – Transalpine in obmejnega območja. Prilagajanje in uresničitev zmagovalnega projekta bo med osrednjimi razvojnimi smernicami,« napoveduje Curzolo. »Glede na področja, v katera evropske institucije namenjajo finančna sredstva, bo trajnostna mobilnost prav tako med glavnimi temami v prihodnjih letih,« dodaja še Ivan Curzolo.