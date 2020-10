V Krminu jazz in vino

Jazz in vino bosta že 23. leto zapored zaznamovala glasbeni festival Jazz&Wine of peace, ki bo zaživel med 21. in 25. oktobrom v Krminu ter v raznih krajih na italijanski in slovenski strani Brd. Festival, ki povezuje glasbo in vinarstvo, organizira društvo Controtempo v sodelovanju z Občino Krmin; njegov program so včeraj predstavili v krminski občinski palači.Na devetnajstih lokacijah na obeh straneh državne meje bodo izpeljali trideset koncertov, na katerih bodo nastopili tudi svetovno znani jazz glasbeniki. Na letošnji izvedbi festivala bo vsak dan posvečen eni vinski sorti, ki jo bo mogoče pokusiti v raznih lokalih po Krminu: sreda, 21. oktobra, bo posvečena rebuli, nato bodo na vrsti tokaj, malvazija, refošk, v nedeljo, 25. oktobra, pa zvrstno vino Collio bianco.

Osrednje festivalsko prizorišče bo krminsko občinsko gledališče, v katerem bodo med drugim nastopili Enrico Rava in Danilo Rea, skupina Max Andrzejewski’s Hutte, Wolfgang Puschnig, Nils Petter Molvaer in Mino Cinelu. V palači Attems v Ločniku se bosta v četrtek, 22. oktobra, predstavila Theo Ceccaldi in Roberto Negro, v samostanu v Rožacu bosta v petek, 23. oktobra, nastopila Daniele D’Agaro in Mauro Costantini, medtem ko bo v soboto, 24. oktobra, novogoriški Kulturni dom prizorišče koncerta Zlatka Kaučiča, ki mu bo v Vili Vipolže sledil nastop Roberta Jukiča. V nedeljo, 25. oktobra, bosta v vili Codelli v Mošu nastopila Alberto Collodel in Simone Di Benedetto, festivalski program pa se bo zaključil ob 20.30 v občinskem gledališču v Krminu z nastopom tria Kurt Rosewinkel Trio.

Podrobnosti o festivalskem programu so na voljo na spletni strani www.controtempo.org. Vstopnice in abonmaji za koncerte bodo na razpolago od danes dalje na spletni strani vivaticket.it, na telefonski številki 351-6112644 ali na naslovu elektronske pošte ticket@controtempo.org.