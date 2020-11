V Krminu zasledovanje, beg, prometna nesreča in iskalna akcija

Rutinski policijski nadzor prometa se je včeraj v Krminu spremenil v razburljiv prizor. Na deželni cesti št. 56 so se namreč zvrstili policijsko zasledovanje, prometna nesreča z dvema poškodovanima, množični pobeg in iskalna akcija, ki je bila sinoči še v teku.

Patrulja policistov je včeraj zjutraj v okviru poostrenega nadzora, ki ga varnostni organi izvajajo v obmejnem pasu, ustavljala voznike v Ulici Isonzo v krminski občini. Ob 8.30 so možje v modrem avtomobilu tipa Citroen C4 Picasso, ki je vozil v smeri Vidma, dali znak, naj se ustavi. Moški, ki je sedel za volanom, ukaza ni upošteval; pritisnil je na plin in oddrvel naprej. Policisti so mu bili takoj za petami. Z drzno vožnjo pa je voznik povzročil prometno nesrečo. Zaradi prehitevanja, pri katerem je izgubil nadzor nad svojim vozilom, sta čelno trčila mimoidoča kombi tipa Fiat ducato in avtomobil znamke Mercedes, ki sta se peljala vsak v svoji smeri. Voznika obeh avtov, vpletenih v nesrečo, sta sama izstopila in bila vseskozi pri zavesti. Zdravstveno osebje ju je z rešilnim vozilom odpeljalo na goriško urgenco, kjer so jima nudili ustrezno oskrbo.

Avtomobil Citroen C4 Picasso, ki je nesrečo povzročil, je zaradi lažjega trka obtičal na začetku vrste v bližnjem vinogradu. Iz vozila je takoj zatem skočilo sedem ljudi, po domnevah policistov naj bi šlo za šest migrantov in enega tihotapca. Vsi so pobegnili. Ubrali so jo po bližnjih vinogradih, z avtomobili so jim takoj sledili policisti. Do včeraj zvečer pa jih niso še prestregli.