V ladjedelnici zasegli gradbene odpadke

Karabinjerji oddelka za ekološke preiskave NOE so v tržiški ladjedelnici Fincantieri zasegli 2500 kubičnih metrov gradbenih odpadkov, ki so jih brez ustreznih dovoljenj hranili na območju št. 304; hranjenje odpadkov naj bi preseglo po zakonu predvideni časovni termin. Zaplembo so izvedli po nalogu goriškega državnega tožilstva; v okviru preiskave so ovadili tri osebe. Odpadki so posledica rušenja več let neuporabljenega objekta ob območju, kjer izvajajo predmontažo ladijskih trupov in ki ga ravnokar širijo.

Iz družbe Fincantieri so v zvezi z zasegom pojasnili, da imajo vsa potrebna dovoljenja za porušenje nekdanjega objekta na območju št. 304, za utrditev bankine E in za izgradnjo nove bankine F. »Naše podjetje je vedno spoštovalo pravila, ki veljajo za ravnanje z odpadki,« poudarjajo iz družbe Fincantieri in pojasnjujejo, da so za ravnanje z odpadki, ki so predmet zasega, skrbela zunanja podjetja in da so večji del zaseženega materiala nameravali ponovno uporabiti, namesto da bi ga odvozili v odlagališče.