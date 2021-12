V letu 2022 stavijo na mlade

Število darovanj v letu 2021 se je zaradi pandemskih razmer nekoliko znižalo, posoško združenje krvodajalcev Fidas pa zre v novo leto z zaupanjem in s številnimi načrti. Ob koncu meseca julija je združenje obnovilo upravni odbor, ki bo člane vodil do leta 2024. Pripravili so načrt za ozaveščanje o donaciji med višješolci, novosti pa so na obzorju tudi za tržiške krvodajalce.

V občinski dvorani v Ronkah je združenje Fidas v soboto predstavilo obračun delovanja v letu 2021 ter načrte za prihodnje leto. Predsednik pokrajinskega združenja, Feliciano Medeot, je potegnil črto pod letošnjim delovanjem, ki so ga zaznamovale koronavirusne razmere. »Izredne razmere zaradi covida-19 so močno pogojevale delovanje združenja, tako na centralnem kot na ravni posameznih sekcij. Število darovanj krvi in drugih komponent je doživelo občuten padec,« je povedal Medeot.

Na drugostopenjskih srednjih šolah na Goriškem pa bodo kmalu predstavili promocijsko kampanjo DonAScuola, ki jo je združenje izpeljalo s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Gre za več posnetkov o pomembnosti darovanja krvi, s katerimi pozivajo mlade k darovanju. Zadnja novost leta 2021 pa zadeva krvodajalce, ki darujejo v tržiški bolnišnici San Polo. »Začenja se urejanje novega transfuzijskega centra v drugem nadstropju bolnišnice, v oddelku A. Krvodajalci in zaposleni bodo tako imeli na voljo nove, udobnejše in svetlejše prostore. Združenje Fidas je tesno sodelovalo z zdravstvenim podjetjem, saj je poskrbelo za celotno opremo novega centra,« je povedal Medeot.

KONGRES V LETU 2022 V RONKAH

Pomlad prihodnjega leta bo pri združenju Fidas zaznamoval pokrajinski kongres, ki bo tokrat v Ronkah. Načrtovali so ga že lansko leto, vendar so ga spričo zdravstvenih razmer morali odpovedati. Za 3. april torej napovedujejo 4. Dan darovalca pokrajinskega združenja Fidas. Velika novost prihodnjega leta pa bo civilna služba. Združenje Fidas bo v sodelovanju s Tržiškim kulturnim konzorcijem namreč ponudilo mladim možnost, da si eno leto nabirajo izkušnje v sklopu združenja s projektom EduDonAzione. Kdor se bo odločil za sodelovanje pri tem projektu, bo prispeval k promociji krvodajalstva v šolah in med mladimi, k formiranju prostovoljcev, organizaciji dogodkov za ozaveščanje, k ohranjanju stikov s krvodajalci itd.