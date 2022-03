V luči EPK vse večja potreba po nastanitvenih kapacitetah

Povečanje nastanitvenih kapacitet je eden od osnovnih ciljev, ki si jih goriška občina in Dežela Furlanija - Julijska krajina postavljata v vidiku leta 2025, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture, kar bo v naše kraje predvidoma privabilo zelo veliko ljudi z vsega sveta. Da bi bili hotelirji, sobodajalci in ostali ponudniki na to pripravljeni, je deželna uprava pripravila namenski razpis, s pomočjo katerega bodo lahko lastniki nastanitvenih obratov svojo ponudbo razširili ali posodobili.

O razpisu se je goriški župan Rodolfo Ziberna v prejšnjih dneh pogovoril s Sergiom Emidiom Binijem, ki je v deželni upravi odgovoren za turizem. »Prepričan sem, da bo EPK 2025 za Gorico in celo deželo FJK edinstvena priložnost. Naše območje ima velik turistični potencial, ki ga moramo znati izkoristiti. Razpis za posodobitev nastanitvenih obratov gre ravno v to smer,« je dejal Bini in pojasnil, da je mogoče za prispevek zaprositi do 31. maja. Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki želijo graditi, razširiti ali posodobiti nastanitvene obrate, nabaviti novo opremo ali urejati parkirne prostore. Denarna sredstva so namenjena hotelom, bed and breakfastom, sobodajalcem in drugim, ki oddajajo prostore (tudi na prostem) turistom. Prispevek je mogoče zaprositi za nabavo nove opreme ali nepremičnine, ki bo namenjena nastanitvam. Prispevek lahko krije največ 20 odstotkov celotnega stroška in ne more presegati 400.000 evrov.