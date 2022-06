V mestne parke se vrača telovadba za vse starosti

Ker je bila lanska prva izvedba uspešna, so se v združenju Uisp odločili, da v sodelovanju z občinskim odborništvom za šport tudi letos poskrbijo za brezplačno telovadbo za občane vseh starosti. »Prizadevamo si, da bi bili po zaslugi gibanja Goričani in Goričanke tudi čim bolj zdravi. Poleg tega smo prepričani, da je treba ob tekmovalnih dejavnosti nameniti posebno pozornost tudi rekreacijskim oblikam športa, pri katerih je zelo pomembno tudi druženje,« poudarja predsednik združenja Uisp za Goriško Enzo Dall’Osto, ki je včeraj letošnje vadbe predstavil skupaj z občinskim odbornikom Stefanom Ceretto. Potekale bodo v parku mestne hiše, v parku pri Sv. Ani, v parku Basaglia, v parku Attems v Podgori in v parku ob Soči pri Rojcah; ljubitelji gibanja na prostem se bodo srečevali dopoldne med 8. in 11. uro ter med 18. in 20. uro, sicer bodo urniki prilagojeni posameznim vadbam. Več informacij je na voljo na telefonskih številka 0481-565204 in 375-6878714 ter na naslovu elektronske pošte gorizia@uisp.it.

»Letos bomo telovadbo ponujali tudi obiskovalcem socialnega središča v Ulici Baiamonti, obenem bomo organizirali nočne sprehode po Kalvariji,« še napoveduje Enzo Dall’Osto in opozarja, da je treba tovrstne športne aktivnosti vključiti tudi med ponudbo Evropske prestolnice kulture 2025, saj so poleg domačinov lahko zanimive tudi za obiskovalce iz drugih krajev.