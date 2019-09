V Milanu nagrajena Lokanda Devetak in Rosenbar

Mihaela in Tjaša Devetak za Lokando Devetak z Vrha ter Michela Fabbro za restavracijo Rosenbar iz Gorice so se v ponedeljek mudile v Milanu, kjer je v jutranjih urah potekala predstavitev gastronomskega vodnika po najboljših gostilnah in restavracijah v Italiji, ki ga vsako leto izdaja gibanje za počasno prehrano Slow Food. Letos je gibanje podelilo priznanje, t.i. »polžka«, tudi obema zgoraj omenjenima goriškima restavracijama.

»Tokrat je bila na vrsti trideseta obletnica gastronomskega vodnika, tako da so vse skupaj priredili na nekoliko slovesnejši način. V gledališču Strehler v Milanu je nagrajence najprej nagovoril predsednik gibanja Slow Food Carlo Petrini, ki je med drugim predstavil vodnik in letošnjo novost: prvič je na voljo tudi aplikacija za pametne telefone. Za tem je spregovoril še milanski župan Giuseppe Sala, nakar je sledilo nagrajevanje zaslužnejših gostiln, ki prisegajo na tipične jedi,« nam je povedala Mihaela Devetak z Vrha in pojasnila, da je ponosna na prejeto nagrado, saj Lokanda Devetak, ki bo naslednje leto praznovala 150 let delovanja, namenja veliko pozornost ravno tradicionalnim jedem in njihovemu ponovnemu odkrivanju.