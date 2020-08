V Mirnu najlepši štirinožci

Športno kinološki klub Vrtojba je od četrtka do nedelje v Mirnu gostil mednarodno kinološko razstavo, ki je imela zaradi spremenjenih razmer na račun koronavirusa sicer nekoliko manj nastopajočih kot prejšnja leta, vseeno pa je bilo mogoče občudovati najlepše med najlepšimi primerki psov. Vsak dan se jih je pred budnimi očmi sodnikov predstavilo med 700 in 770, torej skupaj več kot tri tisoč.

»Razstavo smo načrtovali za letošnji maj, saj je bil ta termin potrjen oktobra lani na Evropski razstavi psov. Potem pa so se razmere zaradi epidemije koronavirusa zelo spremenile in maja razstave nismo mogli organizirati. Zato smo jo pripravili zdaj,« je pojasnil vodja organizacijskega odbora dogodka Hari Arčon. Kot je dodal, so morali najti tudi primerno lokacijo na prostem in prizorišče urediti po protokolu, ki ga zahteva Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Upoštevajoč navodila so spremenili tudi sodniško listo, štiridnevno tekmovanje – slednje je potekalo med četrtkom in nedeljo – pa so organizirali tako, da je omogočilo varnost vsem razstavljalcem. »Tekmovanje je bilo razdeljeno v dopoldanski in popoldanski del, tako da smo ga pripravili med 8. in 12. uro ter med 17. in 21. uro. Vsak dan se je na ocenjevanju zvrstilo med 700 in 770 psov, okrog dva tisoč razstavljalcev pa je bilo izključno iz držav, ki so na t. i. zelenem seznamu, torej na seznamu epidemiološko varnih držav,« je poudaril Arčon. Povedano nekoliko konkretneje: največ razstavljalcev na mednarodni razstavi psov v Mirnu je bilo iz Slovenije, Nemčije, Poljske, Češke, Italije in Francije, ni bilo pa na tekmovanju Hrvatov, ki so trenutno na t. i. rumenem seznamu.