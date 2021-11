V mladinskem središču kmalu glasbena soba

V mladinskem središču Punto giovani, ki je v prejšnjih tednih dobil nove prostore v občinski stavbi v Garibaldijevi ulici, bodo uredili glasbeno sobo, ki bo brezplačno na razpolago mladim. »Decembra lanskega leta smo se uspešno prijavili na razpis zveze italijanskih občin ANCI, ki je bil namenjen financiranju projektov, v katere se vključujejo mladi. Zveza ANCI nam bo nakazala 48.500 evrov, ki jih bomo uporabili za glasbeno sobo in nakup vse potrebne opreme,« pojasnjuje pristojna občinska odbornica Marilena Bernobich in pojasnjuje, da je projekt skupno vreden 93.400 evrov, saj je občina prispevala 40.900 evrov svojih proračunskih sredstev.

Ureditev glasbene sobe namreč ni vse. »Poleg ureditve prostorov bomo poskrbeli še za štiri snemanja videospotov ter delavnice ulične in digitalne umetnosti, pri katerih bosta sodelovali združenji Macross in Examina,« pravi odbornica in razlaga, da so v projekt vključili tudi zavod IAL, ki je prispeval 4000 evrov in bo na svojem sedežu gostil ustvarjalne delavnice. Projekt je namenjen mladim od 16. do 25. leta starosti, ki informacije o delavnicah dobijo na naslovu elektronske pošte ial.gorizia@ial.fvg.it in na telefonski številki 0481-534294.