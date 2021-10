V mladinskem središču kmalu glasbena soba in snemalni studio

»Prepričan sem, da bomo po zaslugi novih prostorov v središču mesta nedvomno lahko okrepili delovanje urada Punto giovani, ki bo v kratkem dobil tudi glasbeno sobo in snemalni studio,« je napovedala goriška občinska odbornica Marilena Bernobich na sredinem odprtju novih prostorov mladinskega središča Punto giovani, ki se je po dvajsetih letih preselil iz centra Lenassi v Ulici Vittorio Veneto v občinsko stavbo v Garibaldijevi ulici, kjer so preuredili pritlične prostore, da bi ustrezali potrebam mladih. Na novem sedežu bo še naprej deloval informativni urad Eurodesk, v katerem bodo še naprej mladim zagotavljali informacije glede programov, ki jih mladim generacijam ponujata Evropska unija in Svet Evrope. Ob tem so uredili tudi laboratorij, v katerem bodo med drugim razpolagali s 3D tiskalnikom. Uredili bodo tudi glasbeno sobo, ob kateri bo manjši snemalni studio; v primeru potrebe bodo mladi lahko uporabljali tudi sosednjo dvorano Dora Bassi.»Mladim želimo prisluhniti in jim omogočiti, da razvijajo svoja zanimanja,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna.