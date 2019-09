V nedeljo 34. Soška regata

V nedeljo, 8. septembra, bo Solkan in Pevmo povezala že 34. Soška regata, prireditev, ki je postala stalnica v čezmejni športno-rekreacijski ponudbi in predstavlja nepogrešljiv veslaški praznik na goriški reki. Tudi letošnjo regato pripravljata kajakaška kluba Šilec iz Gorice in Soške elektrarne iz Solkana. Pri organizaciji sodelujejo še ZSŠDI, Fundacija za šport in Športni zavod iz Nove Gorice, pokroviteljici priljubljene prireditve pa sta občini Gorica in Nova Gorica. Start bo pri čolnarni v Solkanu (pri restavraciji Žogica) ob 11. uri. Proga meri približno 6 kilometrov, težavnostna stopnja pa je 1-2/3. Na regati sodelujejo kajaki enosedi in dvosedi, kanuji ter večji in manjši gumenjaki, ki jih upravljajo izkušeni krmarji in s katerimi se spusta udeležujejo družine in številnejše skupine. Udeleženci morajo biti opremljeni z rešilnimi jopiči, čolni pa morajo biti obvezno nepotopljivi. Cilj regate bo tudi letos v Pevmskem parku na desnem bregu Soče, kjer bo po zaključju družabno srečanje z nagrajevanjem najštevilnejših skupin.