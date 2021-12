V nekdanji goriški bolnišnici moderen šolski kampus

Na območju nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto naj bi v prihodnjih letih zrasel kampus drugostopenjskih srednjih šol z italijanskim učnim jezikom. Sedanje poslopje, ki je v lasti Dežele Furlanije - Julijske krajine, naj bi porušili, na njegovem mestu pa zgradili moderno stavbo, ki bi bila uporabna ne le za višješolska zavoda, ki bi tu imela svoj sedež, temveč tudi za mestno skupnost. Ob didaktičnih prostorih bi v novem poslopju uredili tudi laboratorije, avditorij, telovadnico in jedilnico.

Razloge, ki so Deželo pripeljali do te odločitve, so predstavili na včerajšnji tiskovni konferenci v dvorani Dore Bassi v Gorici. Ustanova za upravno decentralizacijo za Goriško, ki upravlja nepremičnine drugostopenjskih srednjih šol na območju nekdanje pokrajine, v zadnjih nekaj letih postopoma prilagaja stavbe raznim zakonskim predpisom. V nekaterih primerih se je izkazalo, da so stroški zelo veliki, predvsem kar se tiče protipotresne zakonodaje. Ta primer zadeva tehnični zavod Galileo Galilei v Puccinijevi ulici, tik slovenskega višješolskega središča, in zavod Slataper v Diazovi ulici. Morebitno prilagajanje teh stavb bi bilo, ob visokih stroških, tudi problematično z vidika začasne selitve dijakov. Omenjena zavoda obiskuje po približno 600 dijakov. Iz teh razlogov so na uradu EDR za Goriško ugotovili, da se v tem primeru z vidika stroškov splača zgraditi novo poslopje, ki bo med drugim energetsko veliko bolj učinkovito, obenem ga bodo lahko zgradili po modernih didaktičnih standardih in glede na današnje potrebe šol. »To je naložba v prihodnost Gorice,« je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je tudi poudaril bližino bodočih šol državni meji na eni strani in parku Basaglia na drugi.