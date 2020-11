V nekdanji šoli našli lobanjo

Med čiščenjem nekdanje deške šole Riccardo Pitteri v Kapucinski ulici v Gorici so našli dve lobanji. Občinski uslužbenci so takoj obvestili kvesturo; kletne prostore so si ogledali forenziki, z zadevo se je začelo ukvarjati tudi javno tožilstvo.V prejšnjih mesecih so posmrtne ostanke odkrili tudi med gradbenimi deli na trgu pred stolno cerkvijo in na grajskem griču, nakar so varnostni organi obe gradbišči zasegli. Na občini so pričakovali podoben razplet tudi v zvezi z lobanjama, vendar se je v tem primeru izkazalo, da je bila zaskrbljenost odveč: že po nekaj dneh je bilo ugotovljeno, da gre za eno človeško lobanjo in za en mavčni odlitek, ki so ju v nekdanji šoli uporabljali med poukom anatomije.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.