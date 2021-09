V nesreči pri Trnovem na Goriškem umrl voznik

V bližini naselja Trnovo na Goriškem je okrog 6.30 terensko vozilo zapeljalo z gozdne ceste po brežini, poročajo Primorske novice. Zaradi hudih telesnih poškodb je voznik umrl na kraju dogodka.

Vzrok in okoliščine nesreče še niso znani. 65-letni voznik z Goriškega naj bi po doslej znanih podatkih vozil po rahlem klancu navzdol po makadamski cesti od Trnovega proti Nemcem, ko je zapeljal z vozišča in trčil v drevo.

Na kraju dogodka so posredovali reševalci NMP Nova Gorica, policija in gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so vozilo potegnili na cesto.