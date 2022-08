V novem šolskem letu proste sobote na nižjih šolah na Goriškem

Na prvostopenjskih srednjih šolah v Gorici in Doberdobu se v novem šolskem letu obeta precejšnja sprememba v urniku z uvedbo prostih sobot. Zadeva je že nekaj let v nastajanju, saj so na prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka novost načrtovali že za lansko šolsko leto, tik pred začetkom pouka pa so morali zaradi zakonskih sprememb spremeniti načrt. V Doberdobu je stanje nekoliko drugačno, saj že več let imajo »hibridno« obliko, po kateri polovico leta pouk poteka tudi ob sobotah, v drugi polovici pa je pouk čez pet dni.

POČITEK DVA DNI ZAPOREDOMA

V Gorici se je postopek za spremembo urnika začel že lansko leto. Delovna skupina profesorjev je pripravila nekaj alternativnih predlogov, ki jih je v teku leta pregledala skupina predstavnikov staršev. Tako ta skupina kot drugi nosilci interesa (predstavniki ustanov, ki izvajajo popoldanske dejavnosti) so končni predlog nato odobrili. Po sintezi vseh mnenj sta učni zbor, nato pa še zavodski svet, sprejela predlog za nov šolski urnik. Pouk se od šestih dni skrajša na pet dni, tako da bo vsak dan imel po 20 dodatnih minut pouka. Namesto dosedanjih šestih bodo učenci imeli sedem učnih enot po 50 minut, dva daljša in en krajši odmor. Namesto približno 30 delovnih sobot bodo otroci imeli 10 delovnih sobot, ki bodo večinoma enkrat mesečno. Ravnatelj Davide Clodig poudarja, da ima ta varianta predvsem veliko prednost, da otrokom omogoča dva zaporedna dneva počitka. »Z didaktičnega vidika je to zelo pomembno, saj se otroci ob sobotah in nedeljah lahko sprostijo in so potem bolj učinkoviti v novem tednu. Kar se tiče števila učnih enot, pa bomo urnik uredili tako, da bolj zahtevni predmeti ne bodo koncentrirani med zadnjimi urami. Po izkušnji, ki jih imam na šoli v Špetru, je ta sistem učinkovit. Seveda se je potrebno nekoliko organizirati, vendar verjamemo, da bo za otroke tudi v pričakovanju manj težav zaradi covida na ta način lažje,« dodaja ravnatelj.

NIŽJI SREDNJI ŠOLI USKLAJENI

Prehod na proste sobote je bil nekoliko bolj enostaven v Doberdobu, saj so se že v prejšnjih letih soočali z neke vrste hibridno rešitvijo. Goriška in doberdobska prvostopenjska srednja šola bosta v novem šolskem letu precej usklajeni z vidika šolskega koledarja. »Ne moremo imeti popolnoma istega urnika, saj smo tudi vezani na prevoze, šolabuse itd., vendar razen manjših odstopanj bo koledar isti. Imeli bomo 11 delovnih sobot, ki bodo razporejene v celotnem šolskem letu. Ostale tedne pa bomo imeli pouk od ponedeljka do petka od 7.40 do 13.50,« pravi ravnateljica Sonja Klanjšček. Predlog za spremembo urnika so tudi v Doberdobu sprejeli na zavodnem svetu, težnja pa je že več let bila ta. »Starši so nas v zavodnih svetih spraševali po prostih sobotah, mi pa smo obljubili, da bomo iskali to rešitev. S porazdelitvijo delovnih sobot na celo leto je to breme bolj porazdeljeno, kot če bi vse delovne sobote bile v prvem polletju. Nekatere sobote bodo gotovo tematske - npr. ekološki dan, varnost itd.,« dodaja Sonja Klanjšček.