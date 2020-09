V novo šolsko leto s prilagojenim šolskim urnikom

Osnovnošolci in nižješolci Večstopenjske šole Gorica bodo novo šolsko leto začeli v znamenju nekaterih sprememb, ki ne zadevajo le predpisov proti širjenju koronavirusa, temveč tudi šolski urnik. Na osnovnih šolah bodo namreč pouk začeli nekoliko bolj zgodaj zjutraj in zaključili nekoliko kasneje, na ta način pa bo pouk potekal od ponedeljka do petka brez popoldanskih povratkov. Tudi na nižji srednji šoli Ivana Trinka v Gorici bodo pouk prilagodili, tako da bodo sobote pouka proste. Na Večstopenjski šoli Gorica se bo reden pouk začel v sredo, 16. septembra, medtem ko je na šolah doberdobskega ravnateljstva že stekel dopolnilni program.

V ŠOLO PRED OSMO URO

Na osnovnih šolah Oton Župančič (Gorica), Fran Erjavec (Štandrež), Josip Abram (Pevma), Alojz Gradnik (Števerjan) in Ludvik Zorzut (Bračan) se bo pouk začenjal med 7.40 in 7.50. V vseh šolah razen v Bračanu se bo pouk zaključil med 13.05 in 13.15, popoldanskega pouka torej ne bo. Popoldanski povratek je namreč težko izvedljiv v skladu s smernicami za zajezitev koronavirusa, saj nekatere šole, kjer imajo večrazrednice, ne morejo zagotavljati popoldanskega pouka za ločene razrede, kar ni v skladu z varnostnimi priporočili. Na Krminskem pa imajo celodnevni pouk; predvidoma od 21. septembra bodo otroci v šoli do 15.40, saj bo občinska uprava začela dostavljati tudi kosilo. Novost na nižji srednji šoli Ivana Trinka, namreč prilagajanje učnega urnika in posledično proste sobote, prinaša tudi uvedbo digitalne integrirane didaktike. Pouk bo od ponedeljka do petka potekal od 8. do 14. ure, ob torkih in četrtkih pa bo od 14. do 16. ure potekal omenjen digitalni pouk v asinhroni obliki: dijaki se bodo povezali na splet in se ukvarjali pretežno z razumevanjem in analizo besedila. Tudi najmlajši, torej vrtčevski otroci, se prihodnji teden spet vračajo oz. začenjajo svojo pot v vrtcu. Novo vpisane otroke od torka, 15. septembra, čaka uvajanje, dan kasneje se vračajo otroci, ki so vrtec že obiskovali. Od 21. septembra pa se pouk začenja po rednem urniku.