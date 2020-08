V novo šolsko leto tudi z urejenimi zunanjimi prostori

Po večmesečni odsotnosti iz šole bodo učenci in učiteljice, ki obiskujejo osnovno šolo na Vrhu, poleg že prenovljenega šolskega poslopja lahko uživali tudi v urejenem dvorišču. Meseca junija so se namreč začela dela, vredna skoraj 17.000 evrov, s katerimi je sovodenjska občinska uprava poskrbela za izravnavo zemljišča, ki je bilo ponekod valovito; dodali so zemljo in posejali travo, tako da bodo otroci imeli na razpolago zunanji prostor za igranje. Ob ureditvi travnate površine na zadnji strani poslopja in okoli le-tega je občina poskrbela tudi za talne letve na zunanjem delu stavbe in dozidala nekatere dele pločnika, kjer je bilo potrebno. Na največji travnati površini bi lahko učenci v prihodnje imeli tudi didaktični kotiček.

Šola na Vrhu je v zadnjih desetih letih doživela več gradbenih posegov. Pred desetimi leti je potekala sanacija stavbe, ker je okoljska agencija ARPA izmerila prisotnost manjše koncentracije radona. Ob tem so izboljšali varnostne razmere tudi v zunanjih prostorih šole. Obenem so preuredili notranje prostore, da so bolj ustrezali potrebam učencev in osebja. Lansko leto pa je v poletnih mesecih potekala korenita obnova osnovnošolske stavbe, za katerega je občina prejela 285.000 evrov prispevka iz evropskega sklada POR FESR, tem sredstvom pa je dodala še 100.000 evrov. V sklopu gradbenih del so zunanje stene osnovne šole prekrili s toplotno izolacijo, zamenjali so vsa okna in vrata. Ob tem so poskrbeli tudi za novo kurilno peč: prejšnjo na nafto so zamenjali z novo na zemeljski plin. Pod so prekrili s plastjo izolacije, izolirali so tudi streho. Stavba osnovne šole je tako energetsko varčnejša in odgovarja vsem zakonskim zahtevam.