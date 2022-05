V občinskem parku bodo zacvetele knjige

Spodbujanje branja in promocija bralne kulture pri otrocih in odraslih, pa tudi ozaveščanje o pomenu medgeneracijskega branja in poudarjanje vloge knjižnic – pomembnih ustanov, ki imajo velik vpliv na vzgojo bralcev za vse življenje. To so cilji projekta Teden branja v občinskem parku, ki ga bo Občina Sovodnje skupaj z Večstopenjsko šolo Doberdob organizirala v občinskem parku v okviru prireditve Libri come fiori – Ko knjige zacvetijo, pri katerem sodelujejo knjižnice iz sistema Bibliogo.

»Skupno branje pomembno krepi odnose – starši in otroci skupaj preživljajo svoj čas ob knjigi v pozitivnem vzdušju od zgodbi, ki je lahko dobra iztočnica za pogovor z najmlajšimi. Prav vsi – otroci, mladi in odrasli – ob branju razvijamo osebnost, empatijo, spoznavamo različne vidike življenja. Knjige širijo domišljijo in krepijo koncentracijo ter bogatijo besedni zaklad,« opozarjajo organizatorji dogodkov, ki se bodo zvrstili med 8. in 12. majem. Občinska uprava je pri pripravi programa namenila posebno pozornost otrokom, na svoj račun pa bodo prišli tudi mladi in odrasli. V nedeljo, 8. maja, na materinski dan, bo v občinskem parku potekala prireditev za celo družino. Ob 9.30 bo Vesna Tomsič prebrala nekaj pravljic in zgodb v slovenščini in italijanščini, ki so posvečene mamicam. Ob tej priložnosti bo tudi knjižni sejem, društvo Volendo Continuare pa bo zbiralo prostovoljne prispevke v zameno za pisane rožice.

Ponedeljek in torek bosta namenjena otrokom, ki obiskujejo vrtce in šole v sovodenjski občini. 9. maja ob 10.30 bodo učenke in učenci 1. in 2. razreda poslušali zgodbo Cesta, ki ni peljala nikamor iz knjige Od tu in tam Giannija Rodarija ter pravljico Neskončno te imam rada Patricije Peršolja. 10. maja ob 10.30 pa bodo na vrsti učenke in učenci 3.,4. in 5.. razreda, ki bodo poslušali zgodbo Burja in knjigovodja iz knjige Od tu in tam Giannija Rodarija ter zgodbo Prodam mamo. Branju pravljic bo tako v ponedeljek kot v torek sledila igra Lov na zgodbo, ki se bo odvijala v občinskem parku. Otroci, razdeljeni v skupine, bodo morali najprej po parku poiskati skrite kartončke; z besedami, ki jih bodo prebrali na njih, bodo nato sestavili kratko zgodbo in jo ob koncu prebrali ostalim otrokom. Mohorjeva družba in Založba tržaškega tiska bosta obema osnovnima šolama – sovodenjski in vrhovski – podarila po dve knjigi.

Sredin in četrtkov popoldan bosta namenjena mladini in odraslim. 11. maja ob 16. uri bodo mladi lahko prisluhnili mladinski knjigi Jaz sem Andrej avtorja Vinka Moderndorferja, 12. maja ob 16. uri pa bo v občinskem parku potekalo branje odlomka iz knjige 7 kil do sreče, ki jo je napisala Maja Gal Štromar; srečanje je namenjeno odraslim bralcem. Tako v sredo kot v četrtek, 11. in 12 maja, bodo nekatera branja potekala v italijanskem jeziku.