V občinskih lekarnah v Gorici in Tržiču serološki testi

V občinskih lekarnah tako v Gorici kot v Tržiču so na voljo serološki testi, s katerimi ugotovimo, če smo v preteklosti prišli v stik s koronavirusom in smo zatem razvili protitelesa. Serološki test, ki zagotavlja 98,3-odstotno zanesljivost, je mogoče sami izvesti doma, saj zahteva le kapljico krvi - podobno, kot velja za preverjanje stopnje glikemije. Če je rezultat serološkega testa pozitiven, moramo opraviti še molekularni test.

V dveh tržiških občinskih lekarnah je na voljo 200 seroloških testov na koronavirus. »Serološki test nam pomaga razumeti, če smo že razvili protitelesa po stiku z boleznijo. Tudi sama ga bom kupila in opravila,« napoveduje tržiška županja Anna Cisint. V obeh tržiških občinskih lekarnah bodo prodajali serološke teste podjetja Profarm, ki je doslej v Italiji kot edino prejelo dovoljenje za njihovo prodajo. Vsak test bo stal 19,90 evra. Na nedavnem srečanju s predsednico pokrajinske zbornice lekarnarjev Anno Olivetti je županja napovedala, da želi spodbuditi tudi krajevna podjetja k nakupu in uporabi seroloških testov.

Kdor želi dodatne informacije o seroloških testih, lahko kliče v tržiški občinski lekarni v Ulici Aquileia (tel. 0481-494953) in v Ulici Crociera (tel. 0481-494950). v goriški občini sta občinski lekarni ravno tako dve, in sicer v Štandrežu (tel. 0481-21074) in pri Sv. Ani (tel. 0481-522032).