V objektiv ujeli čarobnost poletja

Čarobnost trenutka, Mrak v morju, Nepremagljiva narava, Pozdrav večeru, Pogled v neskončnost, Morski pljusk ... so naslovi nekaterih fotografij, s katerimi se je dvanajst mladih fotografov udeležilo letošnjega natečaja Poletje v šklocu, s katerim sta se kulturno društvo Briški grič iz Števerjana in fotoklub Skupina75 vključila v niz predfestivalskih dogodkov letošnjega, že 5. Slofesta, ki se jutri začenja v Trstu. Natečaj s podnaslovom Moje poletje je bil namenjen mladim fotografom, ki so morali svoje poletne fotografije posneti z mobilnim telefonom. Dvanajst udeležencev (enajst deklet in en fant) je predstavilo približno 40 posnetkov; strokovna komisija jih je izbrala 29 in jih razstavila v galeriji Skupine75 na Bukovju v Števerjanu. Žirija je tudi določila zmagovalce natečaja, pri čemer je upoštevala ustreznost razpisnim pogojem, kompozicijo fotografije in izvirnost ideje. S krajšim kulturnim programom sta društvi razglasitev pripravili v torek v dvorani na Bukovju, seveda upoštevajoč vse protivirusne predpise.

