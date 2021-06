V objektiv ujeli lepote goriškega prostora

Goriške vedute je naslov fotografski razstavi, ki so jo v četrtek odprli v Kulturnem centru Lojze Bratuž ob lepem številu udeležencev. Svoje vedute Gorice in njene okolice na obeh straneh meje so postavili na ogled Tamara Mizerit, Benedikt Kosic, Manuel Persoglia in Štefan Čavdek.Navzoče je uvodoma nagovorila predsednica Kulturnega centra Franka Žgavec, ki je razstavo postavila med dogodke v pričakovanju na leto 2025, ko bosta Gorici skupaj postali Evropska prestolnica kulture. Tej misli je pritrdil tudi novinar Jurij Paljk, ki je z dvojezičnim posegom predstavil avtorje in njihova dela. Čeprav se štirje avtorji imajo za ljubiteljske fotografe, se nam njihovi posnetki in njihov smisel za upodabljanje utrinkov prikažejo kot dela, ki jih zmorejo le pravi mojstri »škloca«. Njihove fotografije so nastale v zadnjih dveh mesecih, pretežno v dneh, ko sonce ni obdarilo Goriške, tako da na prikazanih fotografijah prevladujejo temnejši odtenki. Jurij Paljk je tudi pristavil, da razstavljene fotografije, tiskane na posebnih ploščah srednje velikega in velikega formata, nosijo poleg umetniške vrednosti tudi določeno dokumentarno veljavo. V nadaljevanju svojega posega je še povedal, da nam vedute štirih slovenskih goriških avtorjev ponujajo lep pregled sodobnih fotografskih tokov in so obenem dokaz, da je danes fotografija še živa, zlasti tista tiskana. Pohvalil je in istočasno čestital Kulturnemu centru Lojze Bratuž, da je svoje razstavne prostore dodelil mladim ustvarjalcem, ki vsak s svojega zornega kota pokažejo, kako sami vidijo Gorico in Goriško. Ob koncu je Paljk še naglasil, da pri razstavi Goriške vedute gre za več kot dostojen izbor fotografij in štirih različnih pogledov na isti, izjemen svet Goriške, kar daje razstavi trajen pomen.