V Palermo po nagrado

Dijakinje tretjega razreda zavoda Žige Zoisa iz Gorice so bile v prejšnjih dneh v Palermu nagrajene za visok uspeh, ki so ga dosegle na tekmovanju Conoscere la Borsa, ki ga v Italiji promovira zveza bančnih fundacij Acri. Spremljali sta jih profesorica Sara Bresciani in ravnateljica Mara Petaros. Ob nagrajevanju, ki je potekalo prejšnji petek zvečer v palači Branciforte, so dijakinje imele še nekaj časa za ogled Palerma in njegovih lepot. Domov so se vrnile v nedeljo.

Na Goriškem je tekmovanje finančno podprla Fundacija Goriške hranilnice. Na goriških tehniških zavodih je na letošnjem tekmovanju sodelovalo vseh 15 razredov, dve ekipi, obe iz istega razreda, pa sta odnesli najvišji nagradi. Tekmovanje omogoča dijakom, da se preizkusijo v investiranju virtualnega denarja.

Dijakinje Catherine De Lorenzo, Kristina Filipov, Giada Perabò in Lina Vogric so se uvrstile na najvišjo stopničko tekmovanja. Aneja Gregorcic, Martina Paronit, Gioia Rozic in Kaja Sinigoj zasedle prvo mesto v kategoriji, kjer je bilo v ospredju investiranje v čim bolj trajnostne vrednostne papirje. Obe ekipi je vodila profesorica Sara Bresciani.