V parku Basaglia tudi center za zdravje žensk

V sklop programa Salute-Zdravstvo, za katerega ima Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO na voljo skupno pet milijonov evrov, sodi pet programov: Duševno zdravje, Avtizem, Enoten sistem naročanja, Socialno vključevanje in Fiziološka nosečnost. Cilj slednjega je ustvariti skupno metodologijo za obravnavo nosečnosti in zagotavljanje storitev, ki niso na voljo ne na območju Slovenije ne Italije. Gre za inovativno metodo sodobne babiške prakse na podlagi najboljših evropskih metodologij, zagotavljajo pri EZTS GO.

V sklopu projekta Fiziološka nosečnost je predvidena tudi ureditev novih prostorov, in sicer v parku Basaglia v Gorici in v porodnišničnem delu šempetrske bolnišnice, v katerih bo čezmejna multidisciplinarna skupina izvajala omenjene dejavnosti.V parku Basaglia bo urejen center za zdravje žensk. Tam so predvideni vsi potrebni prostori, ki bodo čezmejni delovni skupini omogočali skupno izvajanje omenjenih aktivnosti: telovadbe, telovadbe v vodi za nosečnice in mamice z dojenčki ter skupinske pogovore z babicami. V kletnih prostorih kompleksa se bo nahajal tudi bazen, ki bo namenjen uporabnicam centra in bo tako prijaznejši za uporabo, saj bo prilagojen nosečnicam in dojenčkom. Med drugim so v sklopu investicije predvidene še sobe za sproščanje, skupni prostori, ki bodo nudili možnost spoznavanja in druženja med bodočimi mamicami, ter prostori namenjeni telovadbi in pogovoru z babicami. Trenutno poteka pridobivanje vseh soglasij, objava javnega naročila za gradnjo je predvidena v začetku prihodnjega leta, zaključek del pa v maju 2022.