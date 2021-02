V spodnjem delu Pevmskega parka ob reki Soči se je danes popoldne ponesrečil 13-letni deček. Okrog 17.30 je zdrsnil po strmih skalah, ki so v bližini jeza, tik ob izlivu Grojnice v Sočo. Na prizorišče nesreče so prišli gasilci, karabinjerji in reševalna služba, deček naj bi si poškodoval le nogo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico.