V pevmskem parku bodo uredili goriško kopališče

Goriška občinska uprava in Dežela Furlanija - Julijska krajina pripravljata dogovor, po katerem bo občina dobila koncesijo za razna območja in stavbe v deželni lasti ter se bodo formalno uredila razna odprta vprašanja med ustanovama. Med območji, ki so omenjena v sporazumu, je tudi spodnji del pevmskega parka, na katerem goriška občina namerava urediti kopališče. »V primerjavi s preteklostjo smo se v raznih krajih po Italiji polagoma oddaljili od rek in potokov. S sporazumom, kot je ta, se jim zdaj ponovno približujemo,« je goriški župan Rodolfo Ziberna povedal na včerajšnji predstavitvi dogovora v spodnjem delu pevmskega parka.

Sporazum z Deželo predvideva uporabo oz. koncesijo raznih območij v mestu. Postopek je trenutno še v teku: sporazum je doslej potrdil goriški občinski odbor, včeraj je zeleno luč prižgal deželni odbor, nakar bo moral še skozi pristojno občinsko komisijo in občinski svet. Težko je napovedati, ali se bodo Goričani že letos poleti lahko sončili na bregovih reke. »Gorica bo končno dobila svoje kopališče,« je kakorkoli zadovoljen Ziberna. Občina bo za območje nad reko razpisala javno naročilo, po katerem bodo interesenti lahko predlagali svoj projekt za »soško kopališče«, čeprav kopanje v reki ne bo mogoče. »Zamišljamo si ležišča, senčnike, okrepčevalnico, pa tudi stranišča. Goričani bodo lahko zahajali kar sem, namesto da bi čakali v vrsti pred Gradežem ali kako drugo plažo,« se je pošalil župan. Občinska uprava se nadeja, da bi promovirala kajakaštvo tudi v luči čezmejnega sodelovanja. »Preverjamo, ali bi se dalo postaviti manjši objekt, vsekakor spoštljiv do okolja, s katerim bi lahko spodbudili tudi uporabo kajakov,« je povedal župan, pri čemer velja omeniti, da člani kajakaškega kluba Šilec že leta pozivajo občinsko upravo, naj ob Soči v pevmskem parku poskrbi za postavitev barake-skladišča za kajake in kanuje; pred leti so zbrali celo 500 podpisov in občini predložili kopico predlogov, kako urediti center za rečna plovila in očistiti nekdanje steze, ki so peljale do reke. Predlogi doslej še niso bili uresničeni, vendar v klubu Šilec kakorkoli upajo, da bo v vidiku EPK 2025 občina naposled le poskrbela tudi za ureditev infrastrukture za vodne športe.

Med včerajšnjim srečanjem je občinski odbornik za premoženje Francesco Del Sordi pristavil, da je občina pred kratkim dobila koncesijo priveza za kajake in da želi privabiti ne le rekreativno, ampak tudi športno dejavnost kot tako. »Želimo si, da bi park bil čim bolj obiskan. Čeprav je v lasti Dežele, gre za park, ki ga imajo Goričani za svojega,« je povedal Del Sordi. V zvezi z dogovorom je še pritrdil, da gre za zgodovinski mejnik, ki optimizira upravljanje objektov in območij. Plaža na Soči je po njegovih besedah projekt, ki je dolgo časa čakal – tako rekoč – v predalu.