V pisarni Socialnih demokratov prejeli sumljivo pošiljko

V eni od pisarn stavbe na Kidričevi ulici so danes prejeli sumljivo pošiljko. Po naših informacijah gre za novogoriško pisarno stranke Socialnih demokratov. Objekt, v katerem ima med drugimi sicer prostore več strank, pa tudi zveza borcev, so gasilci zavarovali, osebe, ki se nahajajo v njem, so v izolaciji.

Kot nam je povedal Sebastjan Čuk iz novogoriške poklicne gasilske enote, so vzorce iz vsebine neznane pošiljke poslali na analizo na veterinarski inštitut v Ljubljani. »Prve informacije o tem, da naj bi šlo za eksploziv, smo ovrgli,« je povedal Čuk. Dokler ne bo jasno, za kakšno snov gre, ostaja stavba zaprta, sedem ljudi, ki se nahaja v njej, pa v izolaciji. Glede na dosedanjo prakso zna postopek trajati med štiri in sedem ur.