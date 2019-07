V požiralnik Doberdobskega jezera vlili fluorescein

Spustili so se do dna pet metrov globoke kotanje na jameljski strani Doberdobskega jezera in v požiralnik vlili dva litra vode, v katerih je bilo raztopljenih 990 gramov fluoresceina. Prisotnost snovi so že v ponedeljek popoldne - nekaj ur kasneje - preverjali v vodnem viru na dnu jame Andrea pri Jamljah, sicer so preverjanja predvidena še v Skalovi jami pri Brestovici, v Prelosnem, na dveh točkah pod Sabliči, pri Moščenicah, v jami pri Komarjah, ob izviru Sardoč in ob Timavi.

Nadaljuje se raziskovanje kraškega podzemlja, ki ga vodi interdisciplinarna skupina jamarjev v sodelovanju s Tržaško univerzo, deželo, doberdobsko občino in raznimi drugimi partnerji; skupno pri raziskovalnem delu sodeluje okrog sto ljudi.

Cilj raziskovalnega dela je evidentiranje ukrepov, ki bi upočasnili presihanje Doberdobskega jezera.