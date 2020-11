V preventivni samoizolaciji še en osnovnošolski razred

Zaradi okužbe med učenci je od včerajšnjega dne v preventivni samoizolaciji četrti razred osnovne šole Frana Erjavca v Štandrežu. Ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Mara Petaros je staršem sporočila, da jih zdravstveno podjetje čaka na brisu predvidoma v četrtek, 12. novembra. Dokler ne bodo izvedeli za rezultat brisa, bodo morali vsi učenci ostati v preventivni samoizolaciji. Prejšnji teden smo že poročali o okužbah, sicer med učnim osebjem na osnovnih šolah v Pevmi in v Bračanu. Na osnovni šoli Josipa Abrama v Pevmi so v preventivni samoizolaciji učenci štirih razredov, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Po napovedih so na testiranju bili včeraj.

Za učence, ki so ali bodo od pouka v šoli izostali več dni, bodo razredni učitelji poskrbeli, da se vzpostavi pouk na daljavo, sicer v asinhroni obliki, je potrdila ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Mara Petaros.