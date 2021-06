V pripravi načrt za muzej srednjeveških ostalin

Podjetje GTRF iz Brescie je pripravilo načrt za ureditev manjšega muzeja v mestni hiši v Tržiču, s katerim bi ovrednotili srednjeveške ostaline, ki so jih odkrili med prenavljanjem poslopja. V prejšnjih dneh so se načrtovalci srečali s spomeniškim varstvom, da dorečejo še zadnje podrobnosti. »Občinski odbor bo predvidoma vzel v pretres načrt pred koncem junija, nakar bomo z načrtovanjem zaključili in se lotili urejanja muzeja z izbiro podjetja, ki bo poskrbelo za gradbena dela,« pravi tržiška županja Anna Cisint in pojasnjuje, da imajo za ureditev muzeja na voljo 600.000 evrov. Gradbena dela se bodo po vsej verjetnosti pričela v začetku leta 2022 in bodo trajala pol leta.V novem muzeju želijo poleg dragocenega srednjeveškega meča, ki so ga našli med obnovitvenimi deli, ovrednotiti še razne delce vaz in kozarcev, ki izhajajo iz petnajstega stoletja. V muzeju bo na voljo več informativnih panojev, nad temelji nekdanjih srednjeveških poslopij se bo mogoče sprehajati po jeklenem podestu. Muzej bodo poleg dvorane z arheološkimi najdbami razširili tudi na sosednji hodnik ob veži mestne hiše, ki ga zdaj zelo malo uporabljajo; hodnik bodo opremili z raznimi ekrani, na katerih bodo predvajali razne fotografije arheoloških najdb in poteka gradbenih del, med katerimi so jih odkrili.