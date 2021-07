V promocijo Brd vpletli Brumottija

Ekstremni kolesar Vittorio Brumotti in privrženka kolesarskega turizma Ludovica Casellati sta v prejšnjih dneh obiskala vinarsko podjetje Villa Russiz v Koprivnem, kjer sta posnela nekaj posnetkov za promocijo Brd, ki bodo objavljeni na spletni strani www.viaggiinbici.com in na nekaterih televizijskih kanalih. Brumotti kot znano sodeluje tudi s televizijsko oddajo Striscia la notizia; posebno angažiran je v boju proti drogam. Med obiskom v Koprivnem se je srečal tudi z varovanci tamkajšnjega zavoda za mlade. Brumottija sta sprejela predsednik Fundacije Villa Russiz Antonio Paoletti in njen direktor Giulio Gregoretti.