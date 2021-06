V Puccinijevi ulici prve stotice

Kolokviji so se začeli v sredo, nekateri izidi pa so že znani. Maturitetnega izpita je konec za dijake turistične smeri zavoda Žige Zoisa, petošolce zavoda Jurija Vege ter dijake humanistične smeri liceja Simona Gregorčiča. Med temi so tudi prvi letošnji odličnjaki.

Prvi dve stotici sta padli na turistični smeri. Zaključni izpit so opravili: Gabriel Braini (85/100), Nikita Cancellari (92/100), Samuele Caso (70/100), Laura Drašček (100 s pohvalo), Jana Juren (75/100), Veronika Pacor (82/100), Martina Zidarich (82/100) in Giacomo Zigon (100/100).

Na zavodu Jurija Vege si je stotico prislužil en dijak. Zaključni izpit so opravili: Rok Boltar (66/100), Gabriele Cecconi (67/100), Ivan Ferfolja (100/100), Lucas Lorenzo Jakin (92/100), Saša Kobal (75/100), Luca Marega (68/100), Gašpar Možina (90/100), Saša Nanut (65/100) in Eleonora Pintar (86/100).

Na humanističnem liceju pa je s stotico zaključil petletni študij en dijak. Izpit so opravili: Gaia Cibini (75/100), Stefano Coren (100/100), Janja Devetak (75/100), Victor Faggiani (63/100), Petra Feri (70/100), Malina Iacumin (98/100), Tanja Kocina (92/100), Jurij Petje (81/100), Serena Sluga (96/100) in Anna Turel (92/100).