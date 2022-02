V regiji vse manj brezposelnih

Število brezposelnih v goriški regiji intenzivno upada. Razveseljivo novico so na novogoriškem zavodu za zaposlovanje podkrepili s podatkom, da je bilo v regiji konec januarja registriranih 2.437 brezposelnih oseb, kar je v primerjavi z lanskim januarjem skoraj 33 odstotkov manj. Večje število brezposelnih so preprečili državni interventni ukrepi. Na ta način se je v regiji ohranilo precej delovnih mest, delodajalci v regiji pa so v ta namen prejeli 20 milijonov evrov pomoči.

»Leto 2021 se je na področju zaposlovanja izkazalo kot uspešno leto, kljub neugodnim epidemiološkim razmeram. Tudi med letom ni bilo običajnega porasta brezposelnosti – tako konec študijskega leta kot konec koledarskega leta, ko se mnogim iztečejo pogodbe za določen čas,« pojasnjuje direktorica novogoriškega zavoda za zaposlovanje, Tanja Cink. Januarja se je v primerjavi z decembrom lani registrirana brezposelnost znižala za 0,2 odstotka, medtem ko se je na ravni države zvišala za 2,8 odstotka. Ob koncu januarja je bil povprečni čas brezposelnosti oseb v regiji 29,2 meseca, kar sovpada z državnim povprečjem.

»Novembra lani je stopnja registrirane brezposelnosti v goriški regiji znašala 4,6 odstotka, na ravni države je bila 6,7-odstotna. Novembra lani je bilo na Goriškem 48.245 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 1.208 oseb več kot novembra leta 2020,« našteva Tanja Cink.Lani so goriški delodajalci objavili 8.000 prostih delovnih mest. Med temi je bilo največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah ter v predelovalnih dejavnostih, čistilcih, voznikih težkih tovornjakov, prodajalcih, natakarjih, strokovnih delavcih za zdravstveno nego, kuharjih. »Dejstvo je, da določenih kadrov v evidenci brezposelnih skorajda ni. To so predvsem zdravstveni kader, inženirji strojništva, IT strokovnjaki, varilci, kuharji ...« pravi direktorica. Sicer pa na novogoriški območni službi Zavoda za zaposlovanje glede na državno povprečje izstopa število prijavljenih brezposelnih v starosti nad 50 let in število invalidov.