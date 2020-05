V Rimu se ukvarjajo z vozlom prehajanja meje

V Rimu se ukvarjajo z vozlom prehajanja državne meje s Slovenijo, glede katerega je verjetno ravno v Gorici največ pričakovanja – še zlasti po odprtju nove kontrolne točke med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico. Predstavniki goriške prefekture so v torek preko videokonference stanje na Goriškem in pričakovanja krajevnega prebivalstva predstavili notranjemu ministrstvu, kjer so se lotili poglobljenega preverjanja celotne zadeve, ki je seveda povezana tudi z odločitvami slovenskih državnih oblasti.V pričakovanju na novosti iz Rima glede prečkanja državne meje s Slovenijo veljajo določila iz uredbe predsednika vlade z dne 26. aprila. Na njeni podlagi morajo italijanski in slovenski državljani, ki iz Slovenije vstopijo v Italijo, v štirinajstdnevno karanteno; izjemo kot znano predstavljajo čezmejni delavci in še nekateri redki upravičenci, ki lahko prosto prehajajo državno mejo.V prejšnjih dneh je prefekturo zaprosilo za pojasnila kar nekaj ljudi; med njimi so tudi starši otrok, ki obiskujejo šole v Sloveniji, kjer se bo pouk ponovno začel v ponedeljek, 18. maja.