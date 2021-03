V roku 45 dni se bo začela gradnja nove šole

V roku 45 dni se bo začela gradnja novega sedeža sovodenjske osnovne šole Peter Butkovič Domen. Na občini so v ponedeljek popoldne podpisali pogodbo s podjetjem Electrix iz Červinjana, ki je na razpisu sovodenjske občine vložila najboljšo ponudbo. Podjetje ima od podpisa pogodbe na voljo 239 dni (približno osem mesecev) časa, da zgradi novo šolsko stavbo. Občina jo bo nato opremila. Če ne bo nepričakovanih zapletov, se bodo učenci lahko vselili v nove prostore januarja ali najkasneje septembra 2022; na občini bi kakorkoli odprtje radi izpeljali junija 2022, in sicer skupaj s proslavo ob 40-letnice poimenovanje šole.

Za novo šolsko poslopje ima sovodenjska uprava na voljo 1.877.126 evrov finančnega prispevka, ki ga je zagotovila Dežela FJK. Osnovna vrednost naročila je bila 1.755.320 evrov. Novo šolsko stavbo, ki bo ustrezala najsodobnejšim protipotresnim in energetskim standardom, bodo zgradili na zemljišču med Štradalto, Ulico Vilka Fajta in avtocesto. Načrtovanje novega šolskega poslopja se je začelo oktobra 2019, nakar so izvršni načrt odobrili aprila 2020.