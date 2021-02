V Romansu imajo favorita, v Gradežu bo napeto

Na območju nekdanje goriške pokrajine bodo letos obnavljali občinske uprave v štirih občinah. Nove župane bodo dobili v Gradežu, Romansu, Špetru ob Soči in Moraru. Deželna vlada datuma občinskih volitev v skupno 33 občinah še ni določila.Iz političnega vidika so na Goriškem volitve posebno pomembne v Romansu in Gradežu, ki imata 3702 oz. 8462 prebivalcev. Občino Romans že dva mandata vodi Davide Furlan, predstavnik Demokratske stranke, ki ga podpira levosredinska koalicija. Pred njim sta občini Romans županovala Mirio Bolzan (od leta 1997 do leta 2001) in Alessandro Zanella (od leta 2001 do leta 2011), ki sta ravno tako pripadala levi sredini. Davide Furlan je bil leta 2011 izvoljen s 65 odstotki glasov, medtem ko ga je pet let kasneje podprlo 53 odstotkov volivcev. Na letošnjih volitvah bo županski kandidat leve sredine – in glavni favorit za osvojitev županskega mesta – sedanji podžupan Michele Calligaris.V Gradežu bo volilna tekma precej bolj napeta, saj je veliko težje vnaprej napovedati zmagovalca. Pred petimi leti je Dario Raugna, kandidat štirih levičarskih in okoljevarstvenih list, postal župan s samimi 26 odstotki glasov. Kandidat dveh občanskih list Claudio Kovatsch je prejel 24,56 odstotka glasov, nekdanji župan Roberto Marin pa s podporo strank Naprej, Italija in Bratje Italije 24,35 odstotka glasov. Kandidata Demokratske stranke in dveh občanskih list Luciana Cicogno je podprlo 14 odstotkov volivcev, kandidata Lige Nunzia Brunetta pa 6 odstotka volivcev. Štiri odstotke glasov je ne nazadnje zbral kandidat Upokojencev Maurizio Longo.

Na letošnjih volitvah se obeta »troboj«. Dosedanji župan Dario Raugna bo spet kandidiral, tokrat tudi s podporo Demokratske stranke. Claudio Kovatsch bo uradni kandidat desne sredine in Lige, Roberto Marin pa se bo volivcem predstavil s podporo oporočnikov iz vrst stranke Naprej, Italija. Mimo strankarskih razprtij bo odločilnega pomena ocena, ki jo bodo občani dali dosedanjemu delu župana Daria Raugne. Naj dodamo, da gradeška občina vsako leto prispeva velik delež bruto domačega proizvoda iz nekdanje goriške pokrajine; glavni vir dohodkov je seveda turizem, ki v zadnjem letu zelo trpi zaradi pandemije.

V Špetru ob Soči (2019 prebivalcev) je pred petimi leti župan postal desnosredinski kandidat Riccardo Zandomeni, ki ga je podprlo 51,43 odstotka glasov. Letos se bo ponovno predstavil volivcem, pri čemer bo najverjetneje eden izmed njegovih protikandidatov njegov predhodnik na županskem mestu Claudio Bignolin.Moraro je s svojimi 767 prebivalci tretja najmanjša občina v goriški pokrajini; manj prebivalcev imata le Dolenje (390) in Števerjan (745). Pred petimi leti je s 70 odstotki glasov župan Morara postal Umberto Colombo, ki je premagal kandidatko Zelenih Veronico Donda s podporo občanske liste brez strankarskega predznaka. Colombo bo predvidoma spet kandidiral.