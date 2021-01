V Ronkah po novem tudi trijezični ulični znaki

Ne le na uradnih simbolih, kot je prapor, vendar tudi na okrasnih broškah, ekoloških steklenicah za vodo, od prejšnjih dni pa tudi na napisih z imeni trgov, ulic itd. Grb Občine Ronke je po novem prisoten tudi na cestnih oznakah z imeni ulic in trgov, saj je občina zamenjala približno 40 izmed teh napisov, ki so bili potrebni prenove. Na novih cestnih znakih so se ob grbih in italijanskih imenih trgov in ulic znašli tudi različici v slovenščini in nemščini. »Novih napisov nismo namestili samo zato, ker so prejšnji bili odrabljeni. Želeli smo tudi spomniti na pobratenje z Metliko in Wagno, t.j. odnos, ki nas veže že več kot 50 let, in potrditi multikulturnost in večjezičnost občine Ronke, ki je do leta 1918 bila del avstrijskega cesarstva, in kjer so ljudje govorili tri jezike,« pravi ronški župan Livio Vecchiet.

