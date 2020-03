V šempetrski tovarni okužena ženska

V šempetrski bolnišnici potrjujejo, da sta v goriški regiji doslej potrjeni dve okužbi s koronavirusom. Poleg zdravnika internista, zaposlenega v tej bolnišnici, je pozitiven tudi test ene od zaposlenih v proizvodnji šempetrske tovarne Mahle, smo neuradno izvedeli.

V omenjenem podjetju naj bi domov poslali 20 zaposlenih iz enote, v kateri dela obolela, prostore naj bi razkužili. Menza v podjetju je zaprta.

V šempetrski bolnišnici so medtem prejeli izvide brisov 66 zaposlenih in pacientov, ki so bili v stiku z obolelim zdravnikom in vsi so negativni.