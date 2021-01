V Šempetru bi gradili, krajani imajo pomisleke

Občina Šempeter-Vrtojba je s strani zasebnega investitorja prejela pobudo za pričetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici«. Gre za območje ob glavni vpadnici v Šempeter, ki je sedaj večinoma posajeno s kmetijskimi kulturami. Zasebnik si tam želi postaviti trgovsko-poslovno stavbo s pripadajočimi parkirišči in ostalo infrastrukturo, s čimer pa se ne strinjajo okoliški stanovalci, ki so večinoma tudi lastniki zemljišč na omenjenem območju.

Na Občini Šempeter-Vrtojba so glede na prejeto pobudo zasebnika objavili osnutek izhodišč za pripravo OPPN za območje »Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici« in ga od 4. do 22. januarja objavili na občinski spletni strani. V tem času je javnost lahko tudi podala morebitne predloge in pripombe na objavljeno gradivo.Nanj se je med drugimi odzvala tudi skupina krajanov, ki opozarja, da gre za 2,5 hektarja visokokakovostnih kmetijskih zemljišč, opremljenih z namakalnim sistemom. Odziv s 150 podpisi so prejšnji teden poslali na občino. »Sicer se zavedamo, da Šempeter potrebuje prostor za dolgoročno širitev mesta in bo za to nekoč treba žrtvovati tudi del kmetijskih površin,« so zapisali krajani v odzivu. Z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) iz leta 2013 je na omenjenem območju tudi opredeljena namenska gradnja. Vendar krajani, kot so zapisali, pričakujejo, da bo morebitna pozidava tistega območja načrtovana zelo premišljeno in trajnostno ter s soglasjem celotne skupnosti, predvsem pa okoliških stanovalcev in sedanjih lastnikov zemljišč.