V šestih občinah doslej 21 županskih kandidatov

Na Goriškem bodo 12. junija upravne volitve v šestih občinah, ki imajo skupno približno 90.000 prebivalcev, medtem ko jih ima nekdanja goriška pokrajina skupno nekaj manj kot 140.000.

V GORICI ŠEST, V TRŽIČU TRIJE

V Gorici (35.212 prebivalcev) se je doslej nabralo šest županskih kandidatov; poleg dosedanjega župana Rodolfa Ziberne so svojo kandidaturo napovedali še Laura Fasiolo, ki jo podpira levosredinsko zavezništvo, Antonio Devetag, ki je bil občinski odbornik za časa župana Ettoreja Romolija in Gaetana Valentija, nekdanji ligaš Franco Zotti, Serenella Ferrari, ki je tako kot Zotti v zadnjih letih prišla navzkriž z županom Ziberno, ter Pierpaolo Martina, ki ga podpira sredinska lista.

V Tržiču (27.041 prebivalcev) se bodo za župansko mesto potegovali trije kandidati. Vlogo favoritinje ima dosedanja županja Anna Cisint, ki jo podpira desna sredina, sicer ne gre odpisati niti kandidatke poenotene leve sredine Cristiane Morsolin, ki bi lahko presenetila, če bo znala spet privabiti na volišča številne levosredinske volivce, ki na zadnjih volitvah niso oddali svojega glasu. Tretji županski kandidat se imenuje Francesco Orlando; izhaja iz katoliških krogov in je bil občinski odbornik med drugim mandatom župana Adriana Persija in v prvi polovici prvega mandata župana Gianfranca Pizzolitta. Orlanda podpira lista Territorio e Libertà, ki jo sestavlja skupina nasprotnikov covidnega potrdila in nekdanjih ligašev.

PETI KANDIDAT ŠE NI ZNAN

V Ronkah (11.960 prebivalcev) bo predvidoma kar pet županskih kandidatov. Dosedanji župan Livio Vecchiet bo ponovno kandidiral s podporo svoje liste Insieme per Ronchi in še ene občanske liste, vendar je izgubil podporo nekaterih svojih dosedanjih zaveznikov. Med njimi izstopa županski kandidat Mauro Benvenuto, ki je pred enim mesecem odstopil z odborniškega mesta in zatem ustanovil svojo listo Ronchi in centro. Pred nekaj dnevi je njegovo kandidaturo podprla še Demokratska stranka, v prejšnjih so mu podporo izrazili še stranka Italia viva, gibanje Azione, socialisti in še nekatere občanske sredine, tako da bo resen tekmec županu Vecchietu.Tretji županski kandidat je krajevni trgovec Vincenzo Borgia; podpira ga cela desna sredina, za katero velja opozoriti, da se na vseh dosedanjih občinskih volitvah v Ronkah ni nikoli izkazala. Na volitvah se bo predstavil še Massimo Di Bert, ki ga za župana kandidira lista Ronchi nuova era. Peti županski kandidat (ali kandidatka) bo znan v soboto, 23. aprila; predstavila ga bo lista Ronchi 2030, ki združuje razne levičarje in podpornike Gibanja 5 Zvezd.

OBETA SE IZENAČEN DVOBOJ

V Krminu (7543 prebivalcev) se obeta izenačen boj med dosedanjim desnosredinskim županom Robertom Felcarom in načelnico opozicije Eleno Gasparin, ki je bila občinska odbornica med mandatom župana Luciana Patata. Felcaro je pred petimi leti prejel 1858 glasov, medtem ko jih je njegova takratna izzivalka Lucia Toros zbrala 1816. Felcaro je svoj prvi mandat speljal do konca brez večjih pretresov in težav, tako se bo morala njegova protikandidatka res potruditi, če ga želi naslediti. Gasparinova je bila sicer v opozicijskih klopeh zelo aktivna in se je tudi volilne kampanje že lotila z veliko vnemo. Pred nekaj dnevi se je srečala z županom občine Brda Francem Mužičem in s Tino Novak Samec, direktorico Zavoda za turizem, mladino, kulturo in šport Brda; skoraj sočasno je Felcara ponovno podprla Slovenska skupnost, ki njegovo doslej opravljeno delo ocenjuje kot pozitivno. Na listi občanske liste Direzione Cormons bo sicer spet kandidiral tudi občinski svetnik David Buzzinelli, ki ga Slovenska skupnost ravno tako podpira.

HUD SPOR V »DRUŽINI«

»Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.« V Škocjanu (6309 prebivalcev) je prišlo do spora v vrstah leve sredine, in sicer med županom Claudiom Fratto (Demokratska stranka) in njegovo predhodnico, nekdanjo županjo Silvio Caruso. Fratta je napovedal, da bo spet kandidiral, volivcem pa naj bi se rada ponovno predstavila tudi Carusova, vendar kaže, da ni še našla dovolj kandidatov za sestavo liste za občinski svet. Iz ozadja spor spremlja desnosredinski županski kandidat Ciro De Simone, ki ga v prvi vrsti podpira desničarska stranka Bratje Italije.

ŽUPAN NESPORNI FAVORIT

V Zagraju (2236 prebivalcev) spet kandidira dosedanji župan Marco Vittori, ki je bil pred petimi leti izvoljen s podporo občanske liste Agire comune. Dalj časa je kazalo, da ne bo drugih tekmecev, vendar je ravno pred nekaj dnevi Gino Giglio, ki je pred petimi leti kandidiral za občinski svet na občanski listi Rinascere a Sagrado in zbral šest osebnih preferenc, napovedal, da se bo še sam preizkusil v vlogi županskega kandidata.