V sinočnji tragični prometni nesreči umrl 30-letnik

Na cesti skozi Prevalo je včeraj zvečer ugasnilo mlado življenje. V tragični nesreči je umrl Mickey Cucit, 30-letni uslužbenec okoljske agencije Arpa. Tudi med Slovenci na Goriškem je imel veliko prijateljev in znancev, ki jih je huda novica zelo pretresla. Obiskoval je namreč slovenske šole, maturiral je na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, nato pa se je odločil za študij okoljskih tehnologij na Univerzi v Parmi. Mladenič je bil aktiven na številnih področjih, od glasbe - igral je violino - do prostovoljstva in politike, saj se je v prejšnjih letih približal skupini Gorizia3.0. Cucit se je z avtomobilom tipa Kia Sportage peljal okrog 18.30 po Ulici Commerciale proti naselju Ceglo, po levem ovinku pa je v še nepojasnjenih okoliščinah izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča v obcestni jarek. Avtomobil se je prevrnil. Ob prihodu reševalcev mladeniču ni bilo več pomoči, hudim poškodbam je podlegel na kraju nesreče.