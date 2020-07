V Soči znova iščejo mikroplastiko

Zveza Legambiente že leta preverja stopnjo onesnaženosti v morju, rekah in jezerih cele Italije; v prejšnjih letih so se lotili preverjanja prisotnosti mikroplastike v vodi, ki predstavlja vse večji problem. Lani so mikroplastične delce iskali tudi v Soči tako na slovenski kot na italijanski strani državne meje; letos analize ponavljajo, in sicer v okviru projekta Zero Plastica in Mare, za izvajanja katerega jim je zagotovil podporo bančni zavod BNL Gruppo BNP Paribas.

Tehniki zveze Legambiente so vzorce vode iz Soče od izvira do izliva v morje začeli zbirati včeraj; danes bodo z delom nadaljevali. Podobne analize so opravili že lani, rezultate so objavili pred nekaj tedni.