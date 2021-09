V šolah ni dovolj mest za otroke priseljencev

V tržiških šolah ni dovolj mest za otroke priseljencev. »Težave se vlečejo že vrsto let, pandemija koronavirusa jih je le še povečala. Čedalje več otrok ne dobi mesta v šolah; njihovo število presega uradne podatke, saj pogosto družine na ravnateljstvih dobijo le ustni odgovor, da za njihove otroke ni prostora, zaradi česar niti ne izpolnijo vpisnih pol, kot bi morali,« pojasnjuje predsednik društva AMI - Associazione Monfalcone Interetnica Arturo Bertoli, ki je v prejšnjih dneh s težavami seznanil šolsko ministrstvo. V pismu je nanizal vrsto perečih vprašanj, povezanih z visokim številom otrok priseljencev v Tržiču, na katera po njegovih besedah pristojne ustanove ne iščejo ustreznih odgovorov.

Koliko je sploh otrok, ki ne dobijo mesta v šolah? »Točnega podatka ni, zato bomo v prihodnjih tednih skušali izpeljati neke vrste popis. Stik bomo navezali z vsemi družinami priseljencev, ki imajo šoloobvezne sinove in hčerke, da bi z njihovo pomočjo ugotovili, koliko otrok ni dobilo mesta v krajevnih šolah. Glede vrtca lahko povemo, da na mesto čaka 34 otrok, za katere naj bi bilo v kratkem poskrbljeno z odprtjem prenovljene stavbe, ki jo je je občina dobila od družbe Fincantieri. Za šolo je vse skupaj bolj komplicirano; osebno poznam tri primere otrok, ki bi morali obiskovati peti razred osnovne šole, vendar nikjer ne dobijo mesta. Vsi trije so še doma, čeprav se je šolsko leto začelo že prejšnji teden,« pravi Bertoli, ki je že pisal nekaterim tržiškim šolam. »Odgovorili so mi, da nimajo razpoložljivih mest. Zaradi covida je namreč število otrok po razredih omejeno. Po drugi strani je treba kakorkoli dobiti mesto za prav vse šoloobvezne otroke. V številnih primerih se priseljenci odpravijo na šole, da bi vpisali svoje otroke, vendar jim odgovorijo, da ni prostih mest. Starši v teh primerih večinoma ne izpolnijo vpisnih pol, tako da nihče točno ne ve, koliko otrok ni dobilo mesta. Še več težav imajo otroci, ki se v Tržič priselijo sredi šolskega leta; njihove družine večkrat ne poskrbijo za spletni vpis, tako da otroci kratkomalo ostanejo doma. V številnih primerih družinam svetujejo, naj otroke vpišejo v sosednje občine, česar ne morejo storiti, če niso vložili vpisne pole v eni izmed tržiških šol, ki jim mora izdati potrdilo, da nima prostih mest. Poleg tega je treba upoštevati, da družine priseljencev v številnih primerih nimajo avtomobila, zaradi česar je za njihove otroke skoraj nemogoče obiskovati šolo v Ronkah ali Škocjanu, saj urniki javnega prevoza niso usklajeni s šolskim urnikom,« pravi Bertoli in opozarja, da bi morala težave reševati občina, ki bi morala priskrbeti nove šolske prostore, in deželni šolski urad, ki bi moral izdati dovoljenje za odprtje novih razredov, kar obe tržiški večstopenjski šoli zahtevata že leta.