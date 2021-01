V sovodenjski občini še zadnji zapori

V sovodenjski občini sta včeraj stopili v veljavo zadnji dve cestni zapori, ki sta povezani z gradnjo novega kanalizacijskega sistema. Za promet je zaprta cesta pod gabrsko cerkvijo, kar pomeni, da se Gabrci morajo odpraviti v Gorico oz. Sovodnje izključno po državni cesti št. 55. Poleg tega je zaprt še odsek ceste, ki gre od poštnega urada v Sovodnjah do mostu čez Vipavo – slednji je odprt za promet. Kdor prihaja z Vrha, lahko pri gostilni Rubijski grad zavije desno in se v Sovodnje odpelje preko Malnišča. Obenem lahko zavije tudi levo in se odpelje do križišča s cesto, ki povezuje Sovodnje in Zagraj; po tej poti bodo vozili avtobusi podjetja APT, zaradi česar stoji pred železniškim podvozom semafor, ki ureja izmenični enosmerni promet. Gradbena dela bodo predvidoma trajala poldrugi mesec. Včeraj se je v Sovodnjah ponovno začela tudi gradnja pločnikov.

