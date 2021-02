V Sovodnjah novo parkirišče

Ob sovodenjskem pokopališču so uredili manjše parkirišče. V sklopu del za razširitev Štradalte se je občinska uprava namreč odločila tudi za pridobitev nekaj več kot 20 parkirnih prostorov, za katere je odštela okrog 50.000 evrov. Ob obiskovalcih pokopališča, katerim so že na voljo, se jih bodo v prihodnosti posluževali tudi šolsko osebje in starši otrok, ki bodo obiskovali novo osnovno šolo in vrtec. Za dela je poskrbelo podjetje Adriastrade skupaj s podjetjem Coletto. Prvo je uredilo pločnike, zelenic, sistem odvodnjavanja meteorne vode in vse potrebno za namestitev razsvetljave, drugo pa je asfaltiralo ploščad in zarisalo talno signalizacijo.