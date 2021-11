V Sovodnjah odkrivajo čebelarsko dediščino

Čebelarstvo je bilo v Sovodnjah in okolici zelo razširjeno, medtem ko se danes s to žlahtno dejavnostjo ukvarjajo le redki posamezniki. Med njimi je tudi domačin Rajko Petejan, čebelar in pobudnik razstave o čebelarstvu, ki so jo v petek odprli v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah. Razstavo Čebele, vir življenja je uredilo kulturno društvo Sovodnje s pomočjo omenjenega Petejana, ki je na petkovem odprtju tudi spregovoril o čebelarstvu na Sovodenjskem. Večer je uvedla harmonikarska skupina Kremenjak, ki je ob petju Franca Perica zaigrala Slakovo pesem Čebelar. Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik Kulturnega društva Sovodnje Denis Galliussi.

»Že Einstein je menil, da ima po izumrtju čebel človek samo štiri leta življenja, s tem se pa verjetno vsi strinjamo. Čebele namreč oprašijo eno tretjino vseh kmečkih in naravnih pridelkov in če bomo slabo skrbeli zanje, bo človeku trda predla,« je Rajko Petejan nagovoril prisotne na petkovem odprtju. Čebelarska dejavnost v Sovodnjah je bila nekoč zelo bogata, s čebelarjenjem se je ukvarjalo kar nekaj družin. »Če začnem pri svoji družini, pri Tejčinih, se je s čebelarstvom ukvarjal že brat mojega nonota Jožefa, ki je zatem dejavnost prevzel in jo predal mojemu stricu Ivanu,« je o čebelarstvu v svoji družini povedal Petejan. V Sovodnjah je čebelaril tudi Franc Češčut, poleg njega tudi Franc Pelicon pri Gršpinovih. S čebelarstvom so se ukvarjali tudi Pipanovi v Gabrjah. Čebelarili so na nekoliko drugačen način, tudi vremenski pogoji so takrat bili boljši in določenih parazitov, kot je varoza, ki se je pojavila v osemdesetih letih, ni bilo, je razložil Petejan. Na razstavi si je tako mogoče ogledati staro in novo orodje za čebelarjenje, ki so ga Rajko Petejan in člani društva zbrali pri domačinih. Na ogled so točilniki medu, didaktični panj, v katerem je videti tudi čebele, stari in sodobni pisani panji, novi tipi panjev, kot so tisti iz slame, in različne vrste publikacij; med njimi so tudi nekatere izdaje vestnika Slovenski čebelar, ki so jih našli v sovodenjskih arhivih, in pričajo, da je bilo čebelarstvo v Sovodnjah razširjeno že v 20. letih prejšnjega stoletja.