V Sovodnjah praznik Martina ... in novega vina

Deževna nedelja je ponagajala Sovodenjcem, ni pa preprečila veselega razpoloženja, ki se je ustvarilo ob vsakoletnem praznovanju domačega zavetnika sv. Martina. Ob dobrem odzivu domačinov, pa tudi ljudi iz drugih krajev, se je praznik začel s slavnostno mašo, ki jo je daroval domači župnik Renato Podbersič, praznik pa se je nato nadaljeval v Kulturnem domu Jožefa Češčuta. Program, ki ga je povezovala Alida Passon, je uvedel otroški pevski zbor pod vodstvom Valentine Nanut. Pred mikrofon je nato stopil župan Sovodenj, Luca Pisk, nato pa je Denis Galliussi opisal novost letošnjega Martinovanja, pripravo in nastanek vina, ki so ga poimenovali SOVino. Povedal je, da je pobuda stekla lansko leto, ko se je zbrala skupina kakih 30 mladih, ki so sledili celotnemu postopku priprave od trgatve do ustekleničenja. Pridelali so nekaj čez 300 litrov belega vina. Povedal je tudi, da se v imenu SOVina skriva Sovodenjsko vino, pa tudi Soča in Vipava, ki sta nakazani tudi na etiketi steklenice.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.